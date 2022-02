De Winterspelen zijn begonnen, Putin en Xi halen banden aan

De 24e Olympische Winterspelen zijn begonnen in Peking; de Olympische vlam is ontstoken na een openingsceremonie in het Vogelnest-stadion. Een Nederlandse delegatie van 22 atleten en 26 begeleiders maakte daarbij een ronde door het stadion, met de vlaggendragers Kjeld Nuis (schaatser) en Lindsay van Zundert (kunstrijdster) voorop. In totaal waren er 91 landen vertegenwoordigd.

In het publiek waren geen westerse leiders te vinden. Onder meer de VS, Groot-Brittannië en Australië besloten tot een diplomatieke boycot van het evenement vanwege onder meer de mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse minderheid in China. Ook Nederland heeft geen regeringsdelegatie gestuurd. Vladimir Putin was wel van de partij. De Russische president had voorafgaand aan de openingsceremonie een topoverleg met de Chinese president Xi Jinping. Putin sprak bij deze ontmoeting over ‘de ongekend nauwe betrekkingen tussen beide landen’. Hij zei dat de banden van Rusland met China ‘zich voortvarend ontwikkelen op de weg naar vriendschap en een strategisch partnerschap’. De landen spraken uit tegen uitbreiding van de NAVO en maakten bekend d..

