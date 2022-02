Topbiljarter Dick Jaspers: ‘Ik ben geen grote juichvogel of feestbeest’

Welke rol spelen bloed, zweet en geweten in de topsport? In deze serie vertellen mensen uit de sport over wat goed en kwaad is in hun carrière en over hoe ze belangrijke keuzes maken. Vandaag: biljarter Dick Jaspers.

In zijn biljartkamer waar hij dagelijks zeker vier uur traint, glimmen en glanzen je de laatste prijzen die hij bij elkaar gestoten heeft je tegemoet. Waaronder de meest recente die van het in Egypte behaalde wereldkampioenschap. In het weekend dat heel sportminnend Nederland in de ban was van Max Verstappen en zijn eerste wereldtitel uitbundig vierde, kon driebander Dick Jaspers voor de vijfde keer tot ‘s werelds beste gekroond worden.

‘Vroeger kwam biljarten nog wel op televisie, met commentaar van Volkskrant-journalist Ben de Graaf, maar die toen ook al niet overdreven grote belangstelling is in ons land vrijwel verdwenen uit de media en de publieke belangstelling. Dit in tegenstelling tot Zuid- Korea, waar mijn sport immens p..

