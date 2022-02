Nederland strijdt in Beijing met 41 olympiërs om de medailles

Vrijdag 4 februari worden de Olympische Winterspelen geopend in Peking. Zondag 20 februari wordt de olympische vlam weer gedoofd. Wat is de inbreng van de Nederlandse ploeg in China?

Beau Snellink, Sven Kramer en Marcel Bosker trainen in de National Speed Skating Oval in Peking. Â

Peking

De Nederlandse ploeg die vanaf vrijdag in Peking meedoet aan de 29e Winterspelen telt volgens NOC*NSF 41 olympiërs. Dat is een record. De mannen zijn, anders dan bij de Zomerspelen, in de meerderheid: 21 om 20. Er gaan vijf reserves mee.

De Nederlandse olympiërs komen uit in zeven van de vijftien wintersporten. Niet eerder waren er buiten het schaatsen en shorttrack zo veel sporters actief. Vier sporten was eerder het maximum.

Schaatsers vormen de grootste groep deelnemers: negen mannen en negen vrouwen. Dat is twee rijders minder dan vier jaar geleden: het maximum aantal deelnemers per land is per sekse van tien naar negen bijgesteld. Aan het shorttrack doen vijf mannen en vijf vrouwen mee. Bij het bobsleeën komen vier mannen en één..

