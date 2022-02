Ireen Wüst wil nog een keer het beste uit haarzelf halen op haar laatste Olympische Spelen

In 2006 kwam Ireen Wüst voor het eerst op de Winterspelen en direct greep ze goud. Nu is ze een ervaren rot in het vak en wil ze nog één keer knallen.

Met een grote sprong plofte ze neer op de hoogste trede van het podium. De destijds negentienjarige Ireen Wüst had de schaatswereld op de kop gezet. Ze was volle bak gestart op de drie kilometer en hield het tempo goed vast. Na de ‘verschrikkelijkste twintig minuten’ van haar leven, bleek dat niemand haar tijd had geëvenaard. Ireen Wüst won goud op de drie kilometer in Turijn, 2006.

‘Machtig mooi’, zo omschreef Wüst haar eerste Spelen in een interview met de NOS in 2020. ‘Dan ben je negentien en dan ben je daar ineens. Het was één groot feest. Er was een eetzaal en een spelletjeszaal. Ik dacht echt: waar ben ik terechtgekomen?’

In Turijn behaalde Wüst haar eerste olympische medailles. Nu is ze Nederlands meest succesvolle sporter op de Oly..

