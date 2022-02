Geen ijs en geen gras. Moeten grote sportevenementen terug naar de locaties waar ze thuishoren?

In Peking valt geen vlokje sneeuw en Qatar staat niet bekend om zijn groene weiden. Toch gaan we er wintersporten en voetballen. Marnix Koolhaas en Rolf Bos maken hun kanttekeningen.

Amsterdam

Het pleidooi om de Olympische Spelen terug te brengen naar de locaties waar ze thuishoren, kreeg eind januari onverwachte actualiteit. In Griekenland werden temperaturen van -14 graden Celsius gemeten en het land lag dagen onder een dik pak sneeuw.

Vergelijk dat eens met Peking; ‘In die regio valt zelden of nooit sneeuw en ijs heb je er ook niet. De Olympische Winterspelen kunnen alleen plaatsvinden met peperdure en energieverslindende sneeuwkanonnen. Die van Sotsji in 2014 kostten meer dan alle voorgaande toernooien bij elkaar’, zegt schaatshistoricus Marnix Koolhaas.

startschot

Er is minder kritiek op de Winterspelen in Peking dan op het WK Voetbal dat in november in Qatar wordt gehouden. ‘Dat..

