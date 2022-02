Nadal wint historische 21e grandslamtitel

Rafael Nadal heeft op de Australian Open historie geschreven door zijn 21e grandslamtitel te veroveren. De nummer 5 van de wereld knokte zich in een hoogstaande finale tegen de Rus Daniil Medvedev terug uit geslagen positie: 2-6 6-7 (5) 6-4 6-4 7-5. Nadal is nu alleen recordhouder en heeft één grandslamtitel meer dan Novak Djokovic en Roger Federer, die vanwege respectievelijk visumproblemen en een blessure ontbraken in Melbourne. Na liefst 5 uur en 24 minuten maakte Nadal het af op zijn eerste wedstrijdpunt. De Spanjaard genoot er vooral van dat hij weer pijnvrij mee kon doen om de titel. Hij sprak van ‘de meest onverwachte’ titel. ‘En de meest verrassende voor iedereen, denk ik. Voor mij persoonlijk helemaal, omdat ik weet hoe ik aankwam in Australië.’ De deelname van Nadal (35) was lange tijd onzeker vanwege een voetblessure.

Het vrouwentoernooi in Australië werd gewonnen door de Australische Ashleigh Barty. Ze won in twee sets van de Amerikaanse Danielle Collins met 6-3 7-6 en werd daarmee de eerste Australische winnares van het toernooi in 44 jaar. <