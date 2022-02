Vos na acht jaar weer beste van de wereld

De 34-jarige Brabantse was zaterdag op het snelle parcours in het Amerikaanse Fayetteville met haar sprintkwaliteiten in het voordeel ten opzichte van titelverdedigster en rivaal Lucinda Brand (rechts). ‘Het is een ongelooflijk gevoel om na zo veel jaar weer wereldkampioen te zijn’, sprak Vos nadat ze Brand met een vlammende sprint had verslagen. ‘Ik kan het bijna niet geloven.’ Vos werd in 2006 in Zeddam voor het eerst wereldkampioen, van 2009 tot en met 2014 volgden nog eens zes wereldtitels.

Bij de mannen heeft de Brit Tom Pidcock de wereldtitel gewonnen. Hij is de opvolger van Mathieu van der Poel, de Nederlander die wegens een rugblessure ontbrak. Pidcock ging er in de vierde van negen ronden vandoor en werd door de concurrente..

