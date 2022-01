Knegt drie jaar na kachelongeluk weer op Spelen

Sjinkie Knegt begint deze week aan zijn vierde en vermoedelijk laatste Olympische Spelen. Voor de 32-jarige Fries is de deelname in Peking misschien wel zijn mooiste. Knegt liep drie jaar geleden bij het aansteken van de houtkachel in zijn huis ernstige brandwonden op en het was nog maar de vraag of hij ooit nog zou kunnen shorttracken.