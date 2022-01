Twijfel over testmoment van Djokovic

Londen

De beste tennisser van de wereld werd het land uitgezet en mocht niet op de Australian Open spelen omdat hij niet gevaccineerd is. De Britse omroep twijfelt over het moment waarop Djokovic volgens zijn verklaring positief testte op het coronavirus.

De 34-jarige Serviër overhandigde bij aankomst in Melbourne een positieve coronatest die op 16 december in Servië zou zijn afgenomen. Zes dagen later, op 22 december, testte hij negatief op het virus. Duitse onderzoekers ontdekten dat de bevestigingscode op de brief van de eerste test lager is dan de code op de brief van de tweede test en spraken van ‘de tijdreis van Djokovics coronatests’.

De BBC vroeg de gegevens van tientallen Serviërs op die de afgelopen maanden een test deden. Daaruit..

