Drievoudig olympisch kampioen Ranomi Kromowidjoji stopt na zestien jaar. ‘Het is goed zo’

Ranomi Kromowidjojo, een van de meest succesvolle zwemsters die Nederland ooit heeft gekend, stopt per direct. ‘Natuurlijk, ik kan altijd nog harder of beter zwemmen, maar eigenlijk denk ik: het is goed zo.’

Ranomi Kromowidjojo won in december nog de wereldtitel op de 50 meter vlinderslag in Abu Dhabi.

Ranomi Kromowidjojo, een van de meest succesvolle zwemsters die Nederland ooit heeft gekend, stopt per direct. ‘Natuurlijk, ik kan altijd nog harder of beter zwemmen, maar eigenlijk denk ik: het is goed zo.’

Eindhoven

Een groot internationaal zwemtoernooi zonder Ranomi Kromowidjojo, het is bijna niet voor te stellen. Toch is ‘Kromo’ nog altijd maar 31 jaar oud. Donderdag maakte ze bekend na zestien jaar te stoppen als professioneel zwemster. Ze was pas vijftien jaar oud toen ze voor het eerst haar opwachting maakte tijdens een groot toernooi: het Europees Kampioenschap kortebaan in Triëst. Dertig grote toernooien volgden, terwijl ze de titels aan elkaar reeg. Haar absolute hoogtepunt beleefde ze in 2012, toen ze in Londen twee olympische ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .