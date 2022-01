China’s zerocovidbeleid botst met de realiteit van omikron, en met de Winterspelen

Terwijl de Nederlandse ploeg zich klaarmaakt om woensdag naar de Winterspelen te vertrekken, is gaststad Beijing miljoenen inwoners aan het testen. In de olympische bubbel zijn 78 covidbesmettingen vastgesteld.

1. Wat is de huidige covidtoestand in Beijing?

In China werden maandag achttien lokale besmettingen gemeld, waarvan zes in Beijing. De hoofdstad telt nu 39 gevallen: 23 delta en 6 omikron. Dat mogen naar Nederlandse normen absurd lage aantallen zijn, in China - waar elke besmetting er een te veel is - brengen ze een lawine aan maatregelen op gang. Zeker met omikron in het land wordt geen enkel risico genomen.

De maatregelen in Beijing volgen het vaste zerocoviddraaiboek: wijken met gevallen in lockdown, contacten in quarantaine, massatesten in de hele stad. In het zwaarst getroffen district van Beijing - 25 gevallen - moeten alle 2 miljoen inwoners zich laten testen. Na exact twee jaar zerocovidbeleid (de lockdown in Wuhan begon op 24 janu..

