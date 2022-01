Gilde gaat achthonderd vrijwilligers opleiden tot natuurijsmeester. En dat is nodig

Nederland is sinds kort een gilde rijker: het Gilde van Nederlandse Natuurijsmeesters is een feit, meldt Rieks Poelman van schaatsersbond KNSB. ‘Zo stellen we het vak voor de komende jaren veilig.’ Samen met rookworstmaker Unox slaakte de KNSB in oktober vorig jaar een noodkreet om voldoende natuurijsmeesters te vinden. De vergrijzing van het legioen van de tweeduizend bestaande ijsmeesters maakte de wervingscampagne noodzakelijk. Inmiddels hebben zich ruim achthonderd mensen aangemeld om de opleiding natuurijsmeester te gaan volgen. ‘Nu kunnen oudere ijsmeesters de kennis nog overdragen. Die ervaring kun je niet even opschrijven in een theoretisch verhaal, maar je moet het in de praktijk zien. Die kansen zijn schaars, dus is het belangrijk op tijd te beginnen met de werving van nieuwe natuurijsmeesters’, meldde Poelman eerder in deze krant. Dat natuurijsmeesters ‘pure noodzaak’ zijn, bleek volgens hem in februari vorig jaar en ook net voor Kerst, toen er in Winterswijk na twee nachten vorst een ijsbaan was gecreëerd.