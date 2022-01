Meer dan een beetje overtikken: EK zaalvoetbal woensdag van start in Nederland

Nederland maakt vanaf vandaag twee weken goede sier met de organisatie van UEFA Futsal EURO 2022. Het EK zaalvoetbal dus, dat Amsterdam en Groningen als speelsteden kent. De sport bezit niet de populariteit van veldvoetbal, maar vraagt in mentaal en fysiek opzicht veel in de top.

Oranje werkt een laatste training af in het Ziggo Dome in Amsterdam voor de wedstrijd tegen Oekraïne, die vanavond gespeeld wordt.

Amsterdam

Het was in het najaar van 1998 dat toenmalig Feyenoord-coach Leo Beenhakker de handen in de lucht gooide en er voor de camera’s van de NOS een langgerekte zucht uitgooide, zoals alleen hij dat kon. ‘Het is toch geen záálvoetbal?!’, vroeg Beenhakker zich hardop af, toen middenvelder Patrick Paauwe met geel bestraft werd voor een ogenschijnlijk onschuldige overtreding. Een concreet antwoord kreeg Beenhakker niet, scheidsrechter René Temmink was alweer bezig met de tegenaanval van FC Groningen. Na de match vertelde Don Leo dat het eredivisievoetbal ‘soms wel erg klinisch werd’ door de strenge hand van pietluttige arbiters.

'Klinisch' is een term die vaak door veldvoetballers wordt gehanteerd wanneer zij hun bedenkingen bij zaalvoetbal hebben.

