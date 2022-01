FC Utrecht wil Mohamed Ihattaren een nieuwe kans geven

Utrecht

Woensdag, tegen de avond, plaatst de jonge, talentvolle voetballer Mohamed Ihattaren (19) voor het eerst in maanden een foto op Instagram. Over de atletiekbaan van het Olympisch Stadion in Amsterdam loopt hij in mistige miezerregen naar het veld, naast zijn persoonlijke trainer Gerald Vanenburg. ‘Training with Gerald Vanenburg simply the best, better than all the rest’, luidt het bijschrift.

Hij heeft werk te doen. Vanenburg, de oud-voetballer van 57 jaar, oogt fitter dan Ihattaren, de tiener die mogelijk voor anderhalf jaar bij FC Utrecht tekent, als huurling van Juventus. Al stellen club en zaakwaarnemer Ali Dursun dat Utrecht één van de kandidaten is. Zeker is dat de voetballer zijn loopbaan hervat, terwijl hij in april zijn laa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .