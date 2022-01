‘Voetbal is meer dan een spelletje’

De 33e Afrika Cup is deze week begonnen. In elk Afrikaans dorpje staat de radio aan om te luisteren naar de wedstrijden. Voetbal is groot in Afrika, maar het is veel meer dan alleen een leuk spel.

Yaoundé

In de meest afgelegen dorpen in Afrika is altijd wel een voetbalveld te vinden. Dat veld is het middelpunt van het sociale leven, waar regelmatig naburige teams elkaar uitdagen. Voetbal is mede door het gemak van het spel - je hebt alleen een bal nodig - populair in Afrika. Er is niet veel geld nodig om voetbal te spelen. Maar dat is niet het enige verhaal.

Dr. John Emeka Akude van de Universiteit van Aken deed onderzoek naar de betekenis van voetbal in Afrika. ‘Voetbal werd in Afrika geïntroduceerd tijdens het Europese imperialisme.’ De koloniale bestuurders gebruikten het spel als onderdeel van de koloniale overheersing. Akude beschrijft hoe de kolonisten voetbal gebruikten als afleiding om opstanden te voorkomen.

