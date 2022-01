In Nederland krijgt het kunstschaatsen steeds meer voet aan de grond. ‘We hebben stappen gezet’

In Tallinn wordt deze week het Europees Kampioenschap kunstschaatsen gehouden. Ook Nederland is vertegenwoordigd in de Estse hoofdstad, waar de Russen de meest prominente aanwezigen zijn. Kunstschaatsen is een grote sport in Rusland, weet ook Michel Tsiba, die aan paarrijden doet. In Nederland krijgt het kunstschaatsen steeds meer voet aan de grond.

Michel Tsiba en Daria Danilova in actie tijdens het Wereldkampioenschap kunstschaatsen in Stockholm in maart 2021.

Tallinn

Michel Tsiba (24) is de zoon van een Russische vader en een Oekraïense moeder. Hij groeide op in Amsterdam, waar hij aanvankelijk voornemens was zich te bekwamen in ijshockey. ‘Ik meldde me aan bij een club, maar mijn schaatstechniek was nog niet goed genoeg’, begint hij zijn verhaal. ‘Ik kreeg het advies om te gaan kunstschaatsen en zo mijn techniek te verbeteren. Ik was nog jong, maar bleek aanleg te hebben. Ik ben nooit meer naar de ijshockeyclub teruggekeerd.’

paarrijden

Tsiba ontplooide zich op individueel vlak en legde in 2018 beslag op het Nederlands kampioenschap. Samen met zijn partner Daria Danilova legde hij zich vervolgens toe op het zogenoemde paarrij..

