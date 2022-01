Schaatster Bowe geeft haar olympische startplek weg aan collega Jackson

Afgelopen weekend was enorm belangrijk voor Amerikaanse schaatsers: dé kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen tijdens hun olympische kwalificatietoernooi. Schaatster Erin Jackson was zonder twijfel een favoriet. Ze behoort tot de wereldtop op de 500 meter en staat op dit moment eerste in het klassement van de World Cup. Ze stond dit seizoen naast ‘onze’ Jutta Leerdam op het podium. Dat maakt haar automatisch een serieuze medaillekandidaat voor de Olympische Spelen. Ze moest zich alleen nog plaatsen. Dat lukte op de 1000 meter net niet, maar dat gaf niet. Haar succesnummer moest nog komen, die 500 meter. Een plek bij de beste twee op dit kwalificatietoernooi zou genoeg zijn voor een olympisch ticket.

Maar ze maakte een misslag ..

