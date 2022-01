Olympiërs mogen laptops en telefoons niet meenemen naar Beijing uit angst voor surveillance

Desgevraagd bevestigt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOCNSF, dat de sportkoepel verschillende maatregelen treft. Welke dat zijn, wil hij vanwege de veiligheid van de sporters niet zeggen. Twee maanden geleden is de sportkoepel bijgepraat door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en inlichtingendienst AIVD over de situatie in China. Hendriks: ‘Dat is gebruikelijk. Daarbij zoomen we heel sterk in op de veiligheidssituatie in een land, op de politieke context maar ook op cybersecurity.’

Erik Ploegmakers, directeur van beveiligingsbedrijf Zerocopter, noemt de stap ‘extreem verstandig’. Het gebruik van een virtueel privénetwerk (VPN) wordt in Ch..

