Djokovic mag het detentiecentrum verlaten, de asielzoekers blijven

Tennisser Novak Djokovic krijgt toch een visum om Australië in te gaan. Intussen krijgen ook de vluchtelingen in het centrum waar hij verblijft media-aandacht.

Melbourne

Djokovic is in Australië om mee te doen aan de Australian Open, het eerste grote tennistoernooi van dit jaar. Hij is titelverdediger en nummer één in het mannentennis.

Djokovic kreeg aanvankelijk een visum voor het land. Hij wil er niets over zeggen, maar is vermoedelijk niet tegen corona gevaccineerd. Hij heeft in december corona gehad en volgens de Australische tennisbond kon hij daarom een visum krijgen.

Toen de tennisser donderdag arriveerde, verklaarden de autoriteiten zijn visum echter niet geldig. Sindsdien hield Australië hem vast in een detentiecentrum voor migranten. Maandag bepaalde een rechter dat zijn visum toch geldig is.

Voor het detentiecentrum verzamelden zich deze week demonstranten die het voor Djokovic opnamen. ..

