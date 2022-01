Weinig luxe voor Djokovic in detentiehotel

Melbourne

Als beste tennisser ter wereld is Novak Djokovic luxueuze onderkomens gewend, maar in het Australische Melbourne zit hij minimaal tot maandag opgesloten in een detentiehotel waar ook zeker twintig asielzoekers en vluchtelingen verblijven. Sommigen klaagden in de Australische pers over een gebrek aan frisse lucht, het matige eten en de slechte leefomstandigheden in het hotel dat volgens de eigen site 4,5 ster heeft. Enkelen verblijven er al maanden.

Djokovic zit vast omdat zijn medische vrijstelling om zonder vaccinatiebewijs mee te doen aan de Australian Open niet werd geaccepteerd. Hij zwijgt over zijn situatie, maar probeert via de rechter toegang te krijgen tot Australië: maandag is de uitspraak. Donderdag verscheen hij ..

