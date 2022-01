Terugdenken aan De Tocht van ‘97: ‘Ik moest dat kruisje halen’

‘Ik had een superdag’, blikt Anton Deelen (66) terug op zijn Elfstedentocht 25 jaar geleden. Deelen vertrok ’s ochtends met een groepje van vijf van IJsvereniging De Molenhoek in Nieuw-Lekkerland, maar finishte om tien voor elf ’s avonds met één vriend. ‘In Sneek zijn we iemand kwijtgeraakt. Uiteindelijk is hij twee uur eerder gefinisht. En een andere vriend kreeg last van zijn voeten. In 1986 waren zijn teennagels eraf gevroren, en die lijdensweg wilde hij niet weer. In Stavoren is hij afgestapt. De andere afvaller had enorm last van blaren. Halverwege in Bolsward waren we dus nog met zijn tweetjes. Op moeilijke momenten kon ik mijn maatje erdoorheen slepen en hem aanmoedigen.’

Deelen werd na de Elfstedentoch..