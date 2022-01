Henri Ruitenberg blikt terug op de laatste Elfstedentocht: ‘Twee keer heb ik langs de kant gestaan om even bij te komen’

De onvolprezen Elfstedentocht: eerlijker sport bestaat niet. Dinsdag is het 25 jaar geleden dat de laatste editie verreden werd. Schaatslegende Henri Ruitenberg deed als veertigjarige mee op 4 januari 1997 en eindigde als negende. In 1985 liep hij ternauwernood de winst mis.

Den Ham

In de keuken van zijn riante boerderij in het in Overijssel gelegen Den Ham, snijdt Ruitenberg een vakkundig gebakken cake in stukken. ‘Deze heeft mijn vrouw speciaal voor jullie gemaakt’, zegt hij met een luide lach.

Ruitenberg zou niets liever hebben dan dat er na 25 jaar weer eens een Elfstedentocht gehouden werd. ‘Maar het wordt steeds moeilijker’, zegt de in Oldebroek opgegroeide voormalig top-marathonschaatser. ‘Vanwege het klimaat en alles, bedoel ik. Ik geloof best dat de natuur sterker is dan de mens. Maar hoe lang hebben we nou al geen tocht gehad?’

in vorm

Ruitenberg gaat terug naar de winter van 1985. Destijds, stelt hij met een olijke oogopslag, was hi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .