Ireen Wüst voor de vijfde keer op Spelen

Ireen Wüst heeft zich op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen verzekerd van haar vijfde deelname aan de 1500 meter op de Olympische Spelen. De 35-jarige schaatsster van Reggeborgh werd tweede in 1.53,88. De zege ging in 1.53,62 naar Antoinette de Jong, die samen met Wüst en Marijke Groenewoud de olympische startbewijzen pakte.