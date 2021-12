In memoriam Chris Gyan (1978-2021): Rechtsback van Feyenoord en cultheld

Christian Gyan is woensdagochtend op 43-jarige leeftijd overleden. De voormalig rechtsback van Feyenoord was al langere tijd ziek.

Om de immense populariteit van Gyan bij de Feyenoord-aanhang te kunnen begrijpen, gaan we terug naar het najaar van 2004. Bestsellerauteur Michel van Egmond, destijds nog hoofdredacteur van de Feyenoord-krant, schetste voor het literaire voetbaltijdschrift Hard Gras een iconisch portret van de Ghanese voetballer. Het artikel verscheen in de editie Culthelden, een term die zich maar moeilijk laat omschrijven.

‘Iedere Feyenoord-supporter voelt aan wat cult is, maar niemand kan het precies onder woorden brengen’, schreef Van Egmond, die de kleine maar diepgelovige Gyan in de winter van 1996 van Schiphol afhaalde om diens avontuur in Nederland te lanceren. Om vervolgens treffend de opofferingsgezindheid van de goedlachse rechtsback te be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .