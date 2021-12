Polonaise en pils in de fanzone: het WK in Qatar wordt een cultuurshock van jewelste

Over krap een jaar begint het WK voetbal in Qatar. Wat kan de Oranje-supporter verwachten? Lallend over straat gaan en zoenen in het openbaar zijn geen opties, slapen in een tent in de woestijn wel.

Doha

Een mars van Oranje door de speelstad, begeleid door gezang, polonaise en een biertje in de hand, is een fata morgana voor het WK van 2022 in Qatar, in Doha. De hoofdstad ligt in de vroegere woestijn waar vrijwel alle stadions te vinden zijn. Het is moeilijk voor te stellen dat in één stad al die supportersgroepen van 32 landen samen zullen zijn, op zoek naar vertier, in een landje dat nauwelijks ervaring heeft met ‘crowdmanagement’ in het voetbal en ook daarvoor buitenlanders inhuurt.

omgangsvormen

Het straatbeeld is normaliter bedaard. Alcoholhoudende drank is alleen te krijgen in hotels met een speciale vergunning. Zoenen in het openbaar is verboden. Tiest Sondaal..

