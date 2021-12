Vijfde wereldtitel voor driebander Jaspers

Sharm-el-Sheikh

Biljarter Dick Jaspers heeft voor de vijfde keer in zijn glansrijke carrière de wereldtitel in het driebanden veroverd. De 56-jarige Brabander bleef in Egypte in een spannende finale de Turk Murat Naci Çoklu net de baas. De nummer 1 van de wereld zegevierde in Sharm-el-Sheikh met 50-47. Jaspers behaalde in 2000, 2004, 2011 en 2018 eveneens de wereldtitel in deze discipline. Jaspers verdiende in Egypte 20.000 euro. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .