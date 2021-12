Het pad van totale toewijding leidde Max Verstappen naar de Formule 1-wereldtitel

Het project-Max Verstappen eindigde zondag met de gewenste uitkomst: de wereldtitel in de Formule 1. Verslaggever Lennart Bloemhof, die Verstappen volgde vanaf zijn debuut in 2015, over offers, de ongebreidelde drang van de coureur naar perfectie en de lessen die zijn vader hem niet kon geven.

Het was op een maandagmiddag in februari. Max Verstappen zou over ruim een maand zijn Formule 1-debuut maken in Australië. Mijn collega en ik hadden geen idee wat te verwachten van het 17-jarige racetalent dat straks ruim drie kwartier tegenover ons zou zitten. Ja, hij was de zoon van Jos Verstappen. En, ja, hij zou de jongste Formule 1-coureur ooit worden.

Verder was er vooral veel onbekend. Dat was niet vreemd. Een jaar eerder trok hij nog relatief anoniem met zijn vader over kartcircuits door heel Europa. Hij had wel eens de media gehaald, maar dan voor als ‘het zoontje van’ de succesvolste Nederlandse Formule 1-coureur.

Onderweg speculeerden we volop over wat we zouden aantreffen. Zou hij verlegen zijn? En wat kunnen we allemaal precie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .