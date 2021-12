Verstappen vs Hamilton: tv-beelden beslissen steeds vaker over de uitkomst van een wedstrijd

De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 zou zondag zomaar beslist kunnen worden achter de wedstrijdtafel na afloop van de GP van Abu Dhabi. In steeds meer sporten bepalen tv-beelden het eindresultaat.

Max Verstappen had net een minuutje geleden de meest tumultueuze Formule 1-race van het seizoen erop zitten, toen hij al uitrijdend zijn analyse gaf van het hedendaagse autoracen in de hoogste klasse: ‘Dit gaat meer om straffen dan racen. Voor mij is dit geen Formule 1.’ Hij kreeg drie keer straf zondag tijdens en na de Grand Prix van Jeddah in Saoedi-Arabië. Om het allemaal te volgen wordt van de tv-kijker de nodige regelkennis gevraagd.

Vooral tijdens de race zijn videobeelden het voornaamste bewijsmateriaal voor de vierkoppige ‘jury’ van wedstrijdcommissarissen die de regels toepast. Dat treft, want boven, naast en op de baan wemelt het van de camera’s. Autoracen is een televisi..

