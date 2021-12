Steeds meer landen boycotten Olympische Winterspelen in Bejing

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag aangekondigd dat ook het Verenigd Koninkrijk de Olympische Winterspelen van volgend jaar in China diplomatiek zal boycotten. Er zullen geen ministers aanwezig zijn bij de openingsceremonie. Londen volgt hiermee het voorbeeld van de VS, Australië en Litouwen.

Het standbeeld 'Dating With the Winter Olympics' in Bejing. Meer landen keren de Spelen de rug toe.

Londen

‘Er zal in feite een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Peking plaatsvinden’, zei Johnson in het parlement in antwoord op vragen van parlementariërs. Hij zei dat ook andere officiële Britse regeringsfunctionarissen zullen wegblijven.

Dit betekent dat de Britse ambassadeur in Beijing niet aanwezig zal zijn bij de opening. Eerder woensdag meldde de krant Daily Telegraph dat de regering overwoog alleen de ambassadeur te sturen. Vicepremier Dominic Raab had deze week aangekondigd dat hij ‘absoluut’ niet naar de Winterspelen zou gaan

Het Britse besluit kwam nadat de Australische premier Scott Morrison had aangekondigd dat Australië eveneens tot een diplomatieke boycot zou overgaan. Australische atleten zulle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .