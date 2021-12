De Arab Cup is een uitgelezen kans om eens rond te stappen in de Qatarese WK-droom

Supporters van Palestina vieren een doelpunt in het duel met Saoedi-Arabië in de Arab Cup.

Qatar verdient het beste’, staat op schuttingen die bouwwerkzaamheden aan het zicht onttrekken aan de kustlijn van de Corniche, de boulevard van rijkdom langs de Perzische Golf in Doha. Waar de schutting ophoudt, is het uitzicht adembenemend. Kabbelend water met een betoverend spel van kleuren aan de ene kant, feeëriek verlichte hoogbouw van onder meer het internationale zakenleven aan de andere. Het is de skyline van het aanstaande WK voetbal.

Inwoners uit Arabischtalige landen flaneren over de voedselmarkt: Qatari, Egyptenaren, Algerijnen, Saoedi’s. Het bruist. Vuurwerk verlicht het zwerk boven kraampjes met dampende lekkernijen. Een enkeling trapt een bal, tussen de kluwen door...

