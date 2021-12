Het psychologische spel in softbal: ‘De strijd met de slagvrouw is geweldig, wat heeft ze aan me gezien?’

Lauren Heijnsdijk in actie op de pitch: 'De strijd met de slagvrouw is geweldig.'

Utrecht

Als mensen in deze koude tijd eraan twijfelen of enthousiasme en onbevangenheid nog bestaan, dan is er de geruststellende wetenschap dat de net achttienjarige Heijnsdijk gloeit vanbinnen. ‘Ik vind het zo onwijs vet dat we met de meiden naar het WK gaan!’, zegt de eerstejaars studente moleculaire levenswetenschappen aan de vooravond van het evenement.

‘Ik ben nog nooit in een ander werelddeel geweest, al heb ik in Europa best wat landen gezien. Denemarken, Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld. Eind juli waren we met Jong Oranje natuurlijk in Tsjechië voor het EK. We waren tevreden met de derde plaats en hebben vet veel fun gehad in Praag.’

Het is nog geen vijf jaar geleden dat de in Utrecht opgegroeide en woonachtige Heijnsdijk ..

