Oud-hockeyer Teun de Nooijer: ‘Topsport heeft iets egoïstisch. De sport staat op nummer 1’

Welke rol spelen bloed, zweet en geweten in de topsport? In deze serie vertellen mensen uit de sport over wat goed en kwaad is in hun carrière en over hoe ze belangrijke keuzes maken. Vandaag: Teun de Nooijer (45), hockeyer. Met het Nederlands team won hij vier olympische medailles, werd hij eenmaal wereldkampioen en Europees kampioen en hij werd drie keer uitgeroepen tot beste speler van de wereld.

Niet alleen door zijn rugnummer veertien, maar ook vanwege zijn spel werd Teun de Nooijer wel de Johan Cruijff van het hockey genoemd. Twintig jaar speelde hij op het hoogste niveau; in clubverband vrijwel altijd bij Bloemendaal. Hij speelde ook een jaar in Duitsland vanwege een gevonden liefde: de Duitse hockey-international Phillippa Suxdorf met wie hij is getrouwd en samen drie dochters heeft.

bloed

‘Ik heb me kunnen koesteren in het geschenk van een goed lichaam, dat ik overigens altijd goed heb verzorgd. Ik heb daar ook veel voor over gehad en voor gelaten. Dat heeft er vast aan bijgedragen dat ik nauwelijks blessures heb gehad. Op m’n zeventiende speelde ik al in het Nederlands elftal en eigenlijk altijd zonder enig lichamelijk ongemak.

