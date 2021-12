Tennisbond WTA schrapt alle toernooien in China vanwege censuur rond speelster Peng: ‘Een dapper besluit’

Tennisbond WTA schrapt de komende toernooien in China. Het bestuur, met voorzitter Steve Simon, heeft dat besloten omdat China geen verbetering laat zien in de situatie van speelster Peng Shuai. De 35-jarige tennisster beschuldigde onlangs voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Daarna was ze enige tijd spoorloos verdwenen.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft inmiddels verscheidene keren contact gehad met de tennisster. ‘Wij hebben haar brede steun aangeboden', aldus voorzitter Thomas Bach. Volgens de WTA en het IOC blijven er zorgen over haar welzijn en veiligheid. 'We zullen regelmatig contact met haar houden en hebben al een afspraak gemaakt voor een persoonlijke ontmoeting in januari', meldde het IOC donderdag.

beschuldigingen

Peng - voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel - uitte haar beschuldiging begin november op het Chinese sociale medium Weibo. Het bericht werd snel verwijderd en van de tennisster werd weken niets vernomen. Tal van instanties, van tennisbond WTA tot het Witte Huis, voerden de druk op de Chinese autoriteiten op om aan te tonen dat Peng veilig is. WTA-baas Steve Simon had mailcontact, maar is er van overtuigd dat de antwoorden ‘duidelijk beïnvloed waren’ door anderen. De WTA besloot daarop tennistoernooien in China te schrappen.

De WTA zet daarmee een concrete stap. Simon: ‘Niets van dit alles is acceptabel en kan ook niet acceptabel worden. Als machtige mensen de stemmen van vrouwen kunnen onderdrukken en beschuldigingen van seksueel geweld onder het tapijt kunnen vegen, dan valt de basis waarop de WTA is gegrondvest - gelijkheid voor vrouwen - weg. Dat wil en kan ik de WTA en haar spelers niet laten gebeuren. Gezien de huidige stand van zaken maak ik me ook grote zorgen over de risico's die al onze spelers en staf lopen als we in 2022 evenementen in China zouden houden.’ China organiseert over twee maanden de Olympische Winterspelen.

‘stille diplomatie’

Het IOC stelt dat er ‘verschillende manieren’ zijn om Peng te helpen en hoopt met ‘stille diplomatie’ iets te bereiken. ‘Op basis van ervaringen van regeringen en andere organisaties is dat de meest veelbelovende manier om in dergelijke humanitaire aangelegenheden doeltreffend te werk te gaan’, aldus het IOC.

Op 21 november heeft Peng haar situatie toegelicht aan voorzitter Bach. ‘Ze leek daarbij veilig en wel en dat werd in het telefoongesprek van woensdag bevestigd.’ Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken sprak zich ondertussen uit tegen de boycot van de WTA die, volgens de Chinezen, met de maatregel ten onrechte politiek bedrijft.

veel steun voor WTA-besluit

Veel (oud)tennissers en volger spreken zich positief uit over het besluit van de WTA. Tenniscommentator Marcella Mesker spreekt op Twitter van een ‘historisch moment in de sport’. Volgens haar is de tennisbond de eerste sportbond die menselijk belang boven zakelijk belang stelt.’

Tevens sprak Mesker in het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn En Omstreken van een ‘krachtig besluit’ van Simon, ook omdat spelers en de WTA dit in hun portemonnee gaan voelen. ‘Naast het prijzengeld gaat het ook nog om heel veel lucratieve deals met sponsoren, met organisaties en met tennisprogramm’s in China; het gaat om honderden miljoenen dollars’, aldus Mesker. De maatregelen van de WTA noemt ze ‘dapper’.

Ook (oud)toptennissers als Andy Roddick, Billy Jean King, Martina Navrátilová en Novak Djokovic zijn lovend over het besluit van voorzitter Simon. ‘Ik sta volledig achter het standpunt van de WTA omdat we niet genoeg informatie hebben over Peng Shuai en haar welzijn’, aldus Djokovic. Volgens hem is de gezondheid van Peng ‘van het grootste belang voor de tenniswereld’.

Wat een statement van CEO Steve Simon: de WTA schrapt alle toernooien in China (10) van de kalender vanwege de nog steeds onrustbarende situatie rondom Peng Shuai. Historisch moment in sport. Eerste sportbond die menselijk belang boven zakelijk belang stelt. #FIFA #IOC — Marcella Mesker (@marcellamesker) December 1, 2021

There are a lot of organizations who can afford to do something like this a lot more than the WTA can ……. Respect. Doing the right thing is a lot easier when there aren’t associated costs. I continue to be proud to be in the tennis orbit #PengShuai https://t.co/c5plFybz4Z — andyroddick (@andyroddick) December 1, 2021