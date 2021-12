Toch nog een Gouden Bal voor Bayern-spits Robert Lewandowski? Organisatie gaat erover nadenken

In 2020 werd de Gouden Bal - een prestigieuze verkiezing van het tijdschrift France Football voor beste voetballer van het jaar - niet uitgereikt vanwege de coronacrisis. En dat was met name zuur voor Lewandowski die in dat jaar 47 keer met scherp schoot. Dit jaar doet de Bayern-spits het nog beter en maakte hij er 54. veel volgers gunden Lewandowski de Gouden Bal, maar het was Messi - die deze zomer Barcelona verruilde voor Paris Saint-Germain - die door de jury (bestaande uit circa 180 journalisten) werd gekroond tot ‘s werelds beste voetballer.

kritiek

‘Schandalig’, kopte de Duitse krant Bild en de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport noemde de uitslag van de verkiezing een ‘slechte grap’. ‘Het..

