Morele dilemma’s blijven kleven aan het WK voetbal in Qatar

Het WK voetbal in Qatar blijft de gemoederen bezighouden. In Qatar wordt nu het toernooi om de Arab Cup gehouden, iets minder dan een jaar voor de strijd om de wereldtitel van start gaat.

Amsterdam

Een boycot van het WK voetbal in Qatar in 2022, alsnog, na alle discussie? James Dorsey, als journalist en hoogleraar gespecialiseerd in het Midden-Oosten en schrijver van een blog over voetbal in Azië: ‘Wie heb je daarmee? De moslimwereld voelt zich al geregeld aangevallen. Als ze Qatar het WK afnemen, zullen de gevolgen veel groter zijn dan een boycot waard is.’

Nee, het WK in Qatar gaat door, ondanks de blijvende weerstand, de roep om protest van individuen en sommige bonden, de vraag om actie, de eis om betere werkomstandigheden voor de arbeiders. Dinsdag is het toernooi om de Arab Cup begonnen, als proef op de WK-som, in zes stadions in Qatar.

‘De sportwereld zit in een spagaat over het WK en dat gevoel is blijvend’, aldus sp..

