Oranje naar WK in Qatar

Het Nederlands elftal mag eind volgend jaar naar het WK in Qatar. Oranje won dinsdagavond een laatste groepswedstrijd van Noorwegen in een lege Kuip in Rotterdam. Het werd 2-0. Steven Bergwijn (r.) maakte in de 84e minuut het bevrijdende doelpunt. Memphis Depay (l.) trof doel in de slotminuut van de reguliere speeltijd. Bondscoach Louis van Gaal volgde vanwege een breuk in zijn heupbeen het duel vanuit een rolstoel in een skybox en stond telefonisch in contact met zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser langs het veld. <