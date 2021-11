Gokken is doorgedrongen tot de haarvaten van het voetbal – en dat is niet zonder gevaar

Verveling, veel geld en op zoek naar een kick – gokken is een verleidelijke bezigheid voor veel (oud-)profvoetballers. Dat is niet zonder gevaar.

Dirk Kuijt (links) en Wesley Sneijder zijn gehoord als getuigen in een zaak naar een criminele organisatie. Kuijt zou grote bedragen hebben vergokt op een illegale site.

Amsterdam

Er moet veel meer voorlichting worden gegeven aan profvoetballers en jeugdspelers over de gevaren van gokken. Dat betoogt spelersvakbond VVCS. In Nederland zijn onder voetballers veel gokverslaafden en volgens de vakbond worden het er steeds meer.

‘Vroeger moest je naar het casino om te gokken. Dat was een drempel, want dan gok je in de openbaarheid. Nu kun je heel makkelijk anoniem op je mobieltje gokken. Dat maakt het toegankelijker en gevaarlijker’, zegt Jevgeni Levtsjenko, oud-speler en voorzitter van de VVCS.

Gokken kan leiden tot forse schulden en spelers kwetsbaar maken voor chantage. Het werkt matchfixing, waarbij spelers hun eigen wedstrijden manipuleren om gokkers te helpen geld te winnen, in de hand. De VVCS heeft met i..

