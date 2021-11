Bestuur van triatlonbond NTB stapt op

Het volledige bestuur van de Nederlandse triatlonbond NTB stapt op. De aanleiding is een rapport van onderzoeksbureau Fijbes over grensoverschrijdend gedrag op het nationaal trainingscentrum (NTC).

Arnhem

Binnen het topsportprogramma van de NTB bestaat onvoldoende sociale veiligheid, is de conclusie van de onderzoekers. In het rapport wordt gesproken over groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag.

Het advies van de onderzoekers is om op korte termijn in te grijpen om de sociale veiligheid te vergroten en de onderzoekers komen met dertien aanbevelingen. ‘Het bestuur van de Nederlandse triatlonbond wil plaats maken voor een nieuw bestuur dat in vertrouwen en zonder last van het verleden een nieuwe fase in kan gaan’, aldus de vertrekkende bestuurders.

Bestuurder Rita van Driel is op interimbasis benoemd tot onafhankelijk adviseur sociale veiligheid. Zij gaat aan de slag met de dertien aanbevelingen uit het rapport voor een..

