Massale belangstelling om natuurijsmeester te worden: ‘Dit laat zien dat schaatsen echt in ons DNA zit’

Rieks Poelman, voorzitter van de Sectie Natuurijs bij de KNSB, is blij met de aanmeldingen. ‘Ik had het niet verwacht. We hebben zeshonderd aanmeldingen en de teller loopt nog. Dit laat zien dat schaatsen echt in ons DNA zit, en we er met elkaar voor zorgen dat de traditie wordt overgedragen.’

Vorige week had de bond een oproep gedaan om nieuwe ijsmeesters te werven voor de lokale ijsverenigingen. ‘Er is nog geen tekort, maar we zien dat de oude garde afhaakt en er nieuwe mensen nodig zijn. Nu kunnen oudere ijsmeesters de kennis nog overdragen. Die ervaring kun je niet even opschrijven in een theoretisch verhaal, maar je moet het in de praktijk zien. Die kansen zijn schaars, dus is het belangrijk op tijd te beginnen met de werving v..

