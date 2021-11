Jan Smeekens kan nu relativeren

Topsprinter Jan Smeekens berustte in zilver en genoot van het goud. In zijn ‘memoires’ laat hij zien wat er komt kijken bij 34 seconden op het ijs.

Weesp

Voormalig topschaatser Jan Smeekens is nu 34,7 jaar oud. Dat is als getal net wat meer dan de toptijd die hij op de 500 meter neerzette, op 19 januari 2013 in de Canadese stad Calgary: 34.32 seconden. Net voor de NK Afstanden, afgelopen weekend in Thialf in Heerenveen, kwam zijn boek uit: Smeekens. Hoe ik goud verloor en mezelf terugvond.

‘Nu ben ik fulltime vader, doe presentaties en geef vitaliteitstrainingen’, zegt hij aan de telefoon. ‘Een totaal ander leven. Maar zeker zo bevredigend.’ Dochter Josie is net twee geworden. Zijn vrouw Ingeborg Kroon is restaurateur van metalen kunstobjecten. Zij is bijna even oud als hij en was ook topschaatser, tot rugklachten dat in 2012 onmogelijk maakte. ‘Zij is wel wereldkampioen bij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .