Bedreiging aan Feyenoord-bestuurder Koevermans volgens Grapperhaus ‘zwaar crimineel gedrag’

Feyenoord meldde woensdagochtend dat algemeen directeur Koevermans opstapt. De oud-proftennisser heeft na een reeks incidenten niet langer het gevoel goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen. Bij Koevermans werden in september ‘s nachts de ruiten ingegooid en zijn voordeur beklad, vermoedelijk door leden van de harde kern van de club.

Grapperhaus wil een stevige aanpak van mensen die zich daaraan schuldig maken, ‘langs strafrechtelijke kant’, maar zegt nog niet wat hij precies wil. ‘Dit is een kleine groep misdadigers, en dat zijn het, die denken dat ze op deze manier hun wil aan de samenleving kunnen opleggen. Dat gaan we niet goedkeuren’, aldus de minister. Hij vindt het ook ‘ongelooflijk laf dat je dat op een individu richt’.

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB is blij dat de overheid net als de voetbalbond op stevige maatregelen zint. ‘In een verhardende atmosfeer binnen de maatschappij ontkomt het voetbal niet aan de extreme uitwassen daarvan’, aldus Van Leeuwen. ‘Het betaald voetbal is, zo blijkt, een omgeving waarin kleine maar in hun gedr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .