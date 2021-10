Sport en respect kunnen ook hand in hand

Schuttingtaal, weet de Bond tegen vloeken, kwetst anderen vaak meer dan de gebruiker zelf beseft. God is geen vloek, maar een zegen. Zaterdag organiseerde de bond het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Respect en sportiviteit hadden het laatste woord in Rotterdam.

Rotterdam

Als de onvolprezen kinderboekenschrijver J.B. Schuil (1875-1960) nog in leven was geweest, dan had hij met gemak een stapel exemplaren van De AFC’ers kunnen uitstallen. In het befaamde jongensboek beleven Eddy Loomans en zijn maten de mooiste avonturen en juichen ze om het hardst voor hun cluppie AFC. ‘Vites gaat op de fles, reken maar van yes!’, roepen Loomans en co, wanneer de kraker met Vitesse op punt van beginnen staat. Wanneer jeugdige Vitesse-fans afgeven op de arbiter, dient goedzak Keessie Brummers hen van repliek: ‘Och klets, die scheids is puik.’

Natuurlijk was niet alles vroeger beter, maar beschaafder was het taalgebruik een dikke eeuw geleden wel. ‘Wij storen ons aan verruwing van het taalgebruik’, zegt Kees v..

