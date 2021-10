John Achterberg kan in Nederland ongestoord in de rij staan, maar in Liverpool herkennen voetbalfans hem

Keeperstrainer John Achterberg (50) waant zich in Liverpool af en toe een popster. In Nederland speelde de bescheiden Utrechter geen enorme rol van betekenis in de voetbalwereld, maar bij zijn club Liverpool FC dragen fans, voetballers en trainer Jürgen Klopp hem op handen.

Liverpool

Journalist Tom van Hulsen schreef een boek over John Achterberg en over de sociaal-maatschappelijke functie die de voetbalclub Liverpool in de stad bekleedt. Bewondering en saamhorigheid zijn sleutelbegrippen in Missie aan de Mersey.

Het was niemand minder dan cultheld Joop van Maurik die Achterberg al op veertienjarige leeftijd liet debuteren in het eerste elftal van het Utrechtse RUC, gelegen in Lunetten. De oud-prof van FC Utrecht koesterde een groot vertrouwen in de jongen, die met zijn uit de kluiten gewassen gestalte ook volwassen voetballers imponeerde.

Toen bleek dat de leergierige Achterberg het niveau van het amateurvoetbal snel ontgroeid was, kon een vervolgstap naar het beroepsvoetbal niet uitblijven. FC Utrecht ..

