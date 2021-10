‘Bij topturnen staat de gezonde ontwikkeling van kinderen op het spel’

In Japan wordt deze week het WK turnen gehouden. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten in Leiden, vraagt zich af of intensief turnen op jonge leeftijd wenselijk is in Nederland, gezien de geschiedenis van misstanden. ‘Het is een fundamenteel recht van kinderen om dingen niet te hoeven doen.’

Leiden

Topturnen voor kinderen staat op gespannen voet met kinderrechten. Dat zegt Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden. Liefaard vraagt zich af of intensief turnen op zo’n jonge leeftijd, met een geschiedenis van misstanden, nog wel wenselijk is in Nederland. ‘De gezonde ontwikkeling van kinderen staat bij turnen op het spel.’

Als je goed kunt turnen, train je op je 10e al twintig uur per week in Nederland. Dat wordt dertig uur in de tienertijd, als de grootste talenten vanaf 12 à 13 jaar naar een opleidingscentrum van de turnbond KNGU doorstromen. De turnbond, met 300.000 leden de vierde sportbond van Nederland, telt ruim honderd sporters die via sportprogramma’s voor de absolute top gaan.

Bij kinderen die zov..

