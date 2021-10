Ook triatleten ‘psychisch en fysiek mishandeld’

Nederlandse triatleten zeggen in het verleden psychisch en fysiek mishandeld te zijn. Dat gebeurde op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC), geven tien oud-sporters vrijdag aan in dagblad Trouw.

Eerder dit jaar kwamen misstanden in de turnwereld aan het licht, deze week gevolgd door signalen uit de danswereld, via klokkenluider Kim Koumans. Tijdens een daaropvolgend debat in de Tweede Kamer kondigde demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport.

De triatleten geven in Trouw onder meer aan dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen. Sporters hadden te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn in het lichaam en zelfmoordneigingen.

Rembert Groenman, directeur van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB), geeft in de krant aan dat je de misstanden niet kunt vergelijken..

