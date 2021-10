Kudelstaart leert kinderen van basisschool korfballen

Op het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van Vooruitgang Zij Ons Doel (VZOD) vochten leerlingen van zes basisscholen uit Kudelstaart en omgeving deze week om schitterende bokalen. Voor de niet-korfballers was het evenement een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met de sport. Maar het was ook gewoon leuk om een onbekommerd middagje plezier te maken met z’n allen.

Kudelstaart

Als de spelers van team 6B van basisschool De Triade uit Aalsmeer veld 3 van het keurig onderhouden sportcomplex van het christelijke VZOS verlaten, lacht Dennis zijn prodentstreep bloot. Zijn ploeg heeft net met 2-0 van de Antoniusschool gewonnen, waardoor de De Triade op twee zeges uit twee duels komt.

Korfbal, zegt de tienjarige Dennis, is een sport die hij niet al te vaak beoefent. Als voetballer van FC Aalsmeer weet hij evenwel prima wat samenspel inhoudt. ‘We hebben echt een heel goede ploeg. De eerste wedstrijd hebben we ook al gewonnen. Tegen de Otoniusschool, ik weet niet hoe ze precies heten, waren we veel en veel beter. Over twintig minuten moeten we weer. Ik ga nu even een krentenbol eten.’

Dennis loopt weg en grist ..

