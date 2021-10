Verschillen sportbeloningen tussen man en vrouw steeds kleiner: opsteker voor vrouwensport

Riejanne Markus op kop van het peloton in Frankrijk op 26 juni, in een koers van 108 kilometer van Brest naar Landerneau.

Groningen

Sporteconoom Ruud Koning is buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn loopbaan deed hij onderzoek naar financiële compensatie in topsport en dat leverde een eenvoudige conclusie op. ‘Het is in principe puur marktwerking’, begint Koning zijn verhaal. ‘Als je de televisiekijkers analyseert, kom je tot de vaststelling dat het overgrote deel uit mannen bestaat. Natuurlijk zijn er ook vrouwelijke sportliefhebbers, maar de mannen hebben de overhand. Omdat zij nu eenmaal het liefst mannensport kijken, brengen mannen meer geld in het laatje. Het is daarom logisch dat zij ook hogere vergoedingen krijgen.’

Het niveau van de mannensport, vervolgt Koning, wordt in het algemeen hoger aangeslagen dan dat van de v..

