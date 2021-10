Gouden medaillewinnares Elis Ligtlee: ‘Ik ben van nature een krachtmens, dat zit in de familie’

Welke rol spelen bloed, zweet en geweten in de topsport? In deze serie vertellen mensen uit de sport over wat goed en kwaad is in hun carrière en over hoe ze belangrijke keuzes maken. Vandaag: voormalig baanwielrenster Elis Ligtlee. ‘Ik heb veel schaafwonden opgelopen en zal nooit de prijs winnen van de mooiste benen van Nederland.’