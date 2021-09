Gelijke beloning: Amerikaanse voetbalsters krijgen net zoveel betaald als hun mannelijke collega´s

Chicago

Dat maakte voetbalbond U.S. Soccer woensdag in een statement bekend. Mochten de teams bij hun eerstvolgende wereldkampioenschappen allebei, bijvoorbeeld, de finale halen, dan krijgen ze van U.S. Soccer precies hetzelfde bedrag om te verdelen onder de spelers en speelsters.

Daarmee komt de slepende zaak rond gelijke beloning na jaren tot een climax. Volgens de Amerikaanse voetbalbond was het grootste obstakel niet de onwil van U.S. Soccer zelf, maar het grote verschil in prijzengeld dat wereldvoetbalbond FIFA uitkeert bij wereldkampioenschappen. In het mannenvoetbal gaat vanwege de veel hogere kijkcijfers, en dus meer sponsorinkomsten, veel meer geld om. Tijdens het WK van 2019 voor vrouwen werd er ruim 25 miljoen euro verdeel..

