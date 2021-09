Merken verenigingen dat meer jongeren voor atletiek kiezen? ‘Dat kinderen afhaken, hoort erbij’

Het succes van de Nederlandse atletiekploeg op de afgelopen Olympische Spelen en het succes van sprintster Dafne Schippers in het verleden zetten de atletieksport in Nederland op de kaart. Merken verenigingen dat meer jongeren nu voor deze tak van sport kiezen? Bij het Woerdense Clytoneus rekenen ze zich niet rijk.

Woerden

Dinsdagavond, Woerden. Terwijl een twintigtal jeugdige atleten een uiterste inspanning levert om het kogelstoten onder de knie te krijgen, maakt Emma van Dam met haar hand een denkbeeldig zonnescherm boven haar ogen. Ze staat op van het groene kleedje dat ze langs de atletiekbaan heeft uitgevouwen en waarop twee flesjes Spa blauw liggen, alsmede een boekje om beter Engels te leren spreken. ‘Dat boekje is van mijn dochter’, licht de inwoonster van Waarder toe. ‘Zij is pas acht maar heeft van nature de drang om graag beter Engels te praten. Mijn zoontje Thijs (10) is nu een jaar lid van Clytoneus en dat bevalt hem heel goed. Wat hij zo leuk vindt, is dat atletiek heel breed is.’

‘Wij zijn niet van die enorme sportkijkers’, vervolgt V..

